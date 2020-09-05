Американская фитнес-модель Лекси Кай в кислотно-салатовом бикини впечатлила подтянутыми формами

Молодая спортсменка много времени уделяет себе и занятиям спортом, чтобы привести тело в порядок. При этом знаменитость не боится показаться неидеальной - девушка пропагандирует любовь к себе в любом виде и принятие недостатков.

Лекси уверена, что самое главное - быть здоровым, поэтому надо работать над собой, а результат этого отображается на ее теле. Демонстрируя каждый раз подтянутые ягодицы и грудь, Кай восхищает фанатов своим цветущим видом.

Несмотря на невысокий рост, молодая блондинка выглядит очень изящно и стройной. Фитнес-модель на одних из ярких фото предстала лишь в салатовом бикини ярко-кислотного оттенка.

Фанаты не остались в стороне:

«Красивые формы малышки в красивом бикини в стиле абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Выглядит так жарко и сексуально babe😘😘😘😘», «Богиня! Совершенно на сто процента!», «Вау круто», Какая замечательная картинка, зеленый на тебе смотрится потрясающе!», «Вы Чудо-женщина в этом мире ❤️❤️❤️😘😘😘», «Красивая фигура, идеальная и сексуальная», «Сексуальные бомбы💣🥰», - пишут пользователи.

Чтобы привлекать внимание к себе, очень часто фитнес-модель также примеряет на себя модные спортивные костюмы, следуя за трендами. Не так давно эффектная девушка надела ярко-красный костюм. выгодно подчеркнувший упругую грудь и подтянутые ягодицы.

Лекси удалось восхитить стройной фигурой и "прокаченными" бедрами, которыми она так гордится. Из-за низкого роста Лекси не комплексует, также и из-за того, что она кажется полнее, чем есть. Поэтому девушка одевается всегда так, чтобы ее пышные формы были подчеркнуты правильно.

«Малышка для любви 🐵💧👅🍑🍆😍», «Откройся и скажи ах», «Хорошая поза для формочек», «Я сказал тебе смотреть мне в чёртовы глаза ....», «Никто не смотрит в глаза🔥🔥🔥», «Великолепно 😁👌», «Классная картинка дорогая 💕»», «2-е фото, черт возьми, фотошоплено».

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