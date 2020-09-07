Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала стильні кадри, на яких блищала в новому образі

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук звикла вражати шанувальників не тільки досягненнями в спорті. Не так давно вона завоювала срібну нагороду на турнірі Golden Roof Challenge, який щорічно проходить в австрійському місті Інсбрук. А всього кілька хвилин тому модель вразила дивовижною фігурою в новій і чуттєвої зйомці.

Марина вирішила не тільки оригінально попрощатися з літом і теплою погодою, але ще і захопити підтягнутою після численних тренувань фігурою.

Дівчина цього разу позувала в насиченому Вишневому бікіні, який став в цьому році одним з найпопулярніших. Дана модель вигідно підкреслила її форми, ідеально всюди підкреслюючи кожен вигин дівчини. Розпустивши волосся, вона буквально змінилася, спортсменку було не впізнати.

"Літо плавно перейшло в осінь, але моя душа ще з літом ♥ ️ 🌹 # літо # фото # радість # роза # фотосесія # життя",-написала Бех-Романчук під кадрами.

Фанати були захоплені новим образом легкоатлетки:

"Ідеальна🔥 🔥 🌋 🌋",» чудово🌹 😍 🔥«,» дуже яскраво❤️«,» тіло просто вогонь🔥«, » дуже подобається«.

Також раніше ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і попрощалася з літом. Марина цього разу показала себе в чорному купальнику, низ якого був частково білим.

Образ Бех доповнила стильним капелюхом, а на руці можна побачити браслет. Романчук стояла навпроти доріжки до альтанки. Зірка відвела погляд від камери, показуючи свою ідеальну фігуру. Легкоатлетка на другому кадрі вже зробила акцент на грудях, показуючи найцікавішу частину екстремально близько. Третє фото було трохи розмито і у фокусі виявилася тільки капелюх. Але відразу кидається на очі бюст красуні, на якому був зроблений акцент за допомогою рук.

"Кілька дивовижних фото цього особливого літа", - підписала фото Бех.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка чудова, мила, красива богиня спортивної краси. Я так люблю тебе, дуже люблю тебе. Бажаю вам всього найкращого з вашим чоловіком і вашим життям", "Приголомшлива спортсменка і приголомшлива краса, найкраща з двох світів", "Diosa".

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