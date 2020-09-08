Американський фітнес-модель Лексі Кай влаштувала спекотне тренування на вулиці

Щоб урізноманітнити свої пости в Instagram, дівчина постійно змінює імідж і знімається в нових фотосесіях на природі і приміряє найновіші трендові спортивні костюми в рамках просування відомих брендів.

Завдяки любові до спорту, Лексі вдалося прославитися досить швидко. Низькоросла блондинка з пишними формами не тільки закликає фанатів полюбити себе, але ще і знає, як навчити прихильниць перетворитися після тренувань.

Цього разу пишногруда спортсменка активно поминалася на вулиці і блиснула сідницями в непристойно коротеньких шортах.

"Ти така шикарна ♥ ️", " ти красива. Сподіваюся, все в порядку. Відправляю тобі і 🐶🐶 мій 💞💞💞», «Супер секси ❣️❣️❣️», «Така красива 😍», «Чудова королева Лексі. 😍, «Якщо існує ідеальна жінка, я впевнений, що це ти», «Bang Bang lol❤️», «Чудово💜💜💜», «Ти така шикарна ♥ ️», «Супер секси ❣️❣️❣️», «Тепер я знаю, звідки у тебе енергія🔥🔥🙌🙌», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що молода спортсменка багато часу приділяє собі і занять спортом, щоб привести тіло в порядок. При цьому знаменитість не боїться здатися неідеальною-дівчина пропагує любов до себе в будь-якому вигляді і прийняття недоліків.

Лексі впевнена, що найголовніше - бути здоровим, тому треба працювати над собою, а результат цього відображається на її тілі. Демонструючи кожен раз підтягнуті сідниці і груди, Кай захоплює фанатів своїм квітучим виглядом.

Незважаючи на невисокий зріст, молода блондинка виглядає дуже витончено і стрункою. Фітнес-модель на одних з яскравих фото постала лише в салатовому бікіні яскраво-кислотного відтінку.

Фанати не залишилися осторонь:

"Красиві форми малятка в красивому бікіні в стилі абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «виглядає так жарко і сексуально babe😘 😘 😘 😘",» богиня! Абсолютно на сто відсотка!", "Вау круто", Яка чудова картинка, Зелений на тобі виглядає приголомшливо!».

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