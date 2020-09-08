Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала яскраву зйомку в тигровому монокіні

Спортсменка прославилася в Instagram завдяки постійним роликам зі спортзалу, зауваженням про правильне харчування і яскравим фото з пляжу. Дівчина наслідує приклад мами, у який ідеальне тіло і яка Чи не все життя проживає на спорті. Тому Соммер подобається займатися тим же.

Цього разу Рей підкорила образом у леопардовому монокіні. Дівчина розпустила довге волосся і показала "дику кішечку" на зйомці. При цьому Соммер виглядала дуже спокусливо, що відразу відзначили фанати.

"Хороший наряд», «інтригуюча жінка, правда, дуже ефектна поява», «Просто розкіш, це ідеальний вигляд, дівчинка👅 🤤», «так і хочеться дивитися на неї нескінченно», «мій Гепард», «чому це солодко🤤», «все ще закоханий в твої очі, посмішка, волосся тіло, охайне, як дівчина», «дуже круто», «que Hermosa eres😍», "Я подарую тобі гепарда", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що спортсменка є любителем активного відпочинку, тому на пляжі проводить досить багато часу. Дівчина підкреслює своє підтягнуте і натреноване тіло самими різними бікіні. Соммер приміряла ніжно-рожевий купальник на тонких бретельках.

Молода дівчина виглядала вельми привабливо, тому відразу привернула увагу фанатів до себе. Саме завдяки своїм яскравим фото на тренуваннях, природі і просто на пляжі Соммер прославилася в Instagram.

Фанати люблять обговорювати зовнішній вигляд фітнес-моделі і також написали багато слів на адресу її пляжного кадру в рожевому купальнику: