Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", засвітила вигини, що варті заздрості

Зірка Інстаграму регулярно публікує гарячі кадри в соцмережі, пише Politeka.net. "Розкішна блонда" кожен раз заворожує своєю ідеальною фігурою. Відомо, що красуня займається в тренажерному залі, щоб підтримати себе в такій відмінній формі.

Цього разу Ірина опублікувала сторіз, записуючи селфі біля дзеркала. Модель з'явилася у відображенні, демонструючи неймовірну фігуру в короткому чорному топі і легінсах.

Екс-дружина футболіста блиснула сталевим пресом, завдяки короткій довжині топіка, а туга тканина обтягнула свої пружні сідниці.

Варто відзначити, що красуня зверху сміливого топа, що обтягнув її груди, наділа шкіряну куртку. Образ завершив рюкзачок і стильні окуляри.

Ірина зробила два грайливих пучка з волосся, що додало її образу якоїсь юності.

На жаль, фото в сторіз не можуть зібрати багато лайків і коментарів. Можливо, зірці написали приємні повідомлення в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ірина Морозюк привертає увагу неймовірними формами.

Колишня дружина футболіста постала в синій атласній міні-сукні. Тонку талію красуня підкреслила чорним поясом.

Дівчина опустила тонку бретельку, а також підняла поділ і без того короткого вбрання. Модель блиснула великим татуюванням на стегні.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк показала себе в кімнаті, надівши тільки леопардовий купальник. Зірка розгорнулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці, які були зовсім не прикриті. Морозюк волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.

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