Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", засвітила вигини, що варті заздрості

Зірка Інстаграму регулярно публікує гарячі кадри в соцмережі, пише Politeka.net. "Розкішна блонда" кожен раз заворожує своєю ідеальною фігурою. Відомо, що красуня займається в тренажерному залі, щоб підтримати себе в такій відмінній формі. 

Цього разу Ірина опублікувала сторіз, записуючи селфі біля дзеркала. Модель з'явилася у відображенні, демонструючи неймовірну фігуру в короткому чорному топі і легінсах. 

Екс-дружина футболіста блиснула сталевим пресом, завдяки короткій довжині топіка, а туга тканина обтягнула свої пружні сідниці. 

Варто відзначити, що красуня зверху сміливого топа, що обтягнув її груди, наділа шкіряну куртку. Образ завершив рюкзачок і стильні окуляри.

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Ірина зробила два грайливих пучка з волосся, що додало її образу якоїсь юності. 

На жаль, фото в сторіз не можуть зібрати багато лайків і коментарів. Можливо, зірці написали приємні повідомлення в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ірина Морозюк привертає увагу неймовірними формами. 

Колишня дружина футболіста постала в синій атласній міні-сукні. Тонку талію красуня підкреслила чорним поясом. 

Дівчина опустила тонку бретельку, а також підняла поділ і без того короткого вбрання. Модель блиснула великим татуюванням на стегні. 

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк показала себе в кімнаті, надівши тільки леопардовий купальник. Зірка розгорнулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці, які були зовсім не прикриті. Морозюк волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. 

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Почему именно мой марафон ? Как я рассказывала , что склонна к набору веса! К сожалению 😅 В течении 7 лет , я много чего пробовала .. уж поверьте! Голодовки ! Диеты! Изнурительные , скучные тренировки! Вечно невкусную еду ! Апатия к спорту и ко всему , что с ним связано ! И самое обидное, что результаты совсем не радовали !!!( А знаете почему ? Потому что , изначальный подход был не правильным !❌ Быстро похудеть , не проблема ! Но как удержать вес ? Как это сделать без стресса ? Как ,в итоге ,превратиться в ту «ведьму» , которая ест блинчики со сгущёнкой или гамбургер в 3 часа ночи , но без + на весах ? Лично для меня это было мечта☝🏼😁 которая сбылась 😉🥳 И я готова поделиться с вами 🤝 Рассказать все , что знаю и чем пользуюсь 🙌🏽 Мой марафон #здоровоеистройноетело Будет проходить в течении 2 месяцев и разделён на 4 этапа ☝🏼 1. Начальный 2. Вводный 3. Функционирование 4. Завершение или Полная адаптация Каждый этап по 2 недели 💪🏼 Готовьтесь 😈 . P.s В этом видео не использован ни один фильтр ☝🏼 Мамой клянусь 🙏🏼😂

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