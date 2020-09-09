Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посвітила розкішною фігурою під час тренування в тісних шортах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Після змагань в Дессау 😌 тепер саме час їхати в Берлін», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих фотографіях Бех-Романчук позує спиною на камеру, вбравшись в тісні шорти. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Неймовірна спина«,» ти готова до всього«,» вогонь форми«,» яка ж ти красива«,» ось це видно – ти працюєш над собою«," абсолютна Краса. Ти богиня! Чертовски хороша", - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала стильні кадри, на яких блищала в новому образі.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук звикла вражати шанувальників не тільки досягненнями в спорті. Не так давно вона завоювала срібну нагороду на турнірі Golden Roof Challenge, який щорічно проходить в австрійському місті Інсбрук. А всього кілька хвилин тому модель вразила дивовижною фігурою в новій і чуттєвої зйомці.

Нагадавши, фігуриста Бех-Романчук виставила напоказ свої "булочки" і похвалилася результатом

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