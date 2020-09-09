Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посвітила розкішною фігурою під час тренування в тісних шортах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Після змагань в Дессау 😌 тепер саме час їхати в Берлін», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих фотографіях Бех-Романчук позує спиною на камеру, вбравшись в тісні шорти. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Оголену зірку "Євробачення" Кончиту Вурст застали в обіймах молодого красеня: "Моя Богиня!"
Як виглядали Алла Мазур, Марічка Падалко, Лідія Таран та інші ведучі до популярності: дивовижні фото
Розповніла Ані Лорак вразила виглядом без фотошопу після відпустки: "Навіщо приховувати було?"
"Тіна, перед ефіром не бухай": опухла Кароль здивувала зовнішнім виглядом на "Танцях з зірками"
"Неймовірна спина«,» ти готова до всього«,» вогонь форми«,» яка ж ти красива«,» ось це видно – ти працюєш над собою«," абсолютна Краса. Ти богиня! Чертовски хороша", - пишуть вони.
До цього ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала стильні кадри, на яких блищала в новому образі.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук звикла вражати шанувальників не тільки досягненнями в спорті. Не так давно вона завоювала срібну нагороду на турнірі Golden Roof Challenge, який щорічно проходить в австрійському місті Інсбрук. А всього кілька хвилин тому модель вразила дивовижною фігурою в новій і чуттєвої зйомці.
Нагадавши, фігуриста Бех-Романчук виставила напоказ свої "булочки" і похвалилася результатом
Також Politeka писала, що прекрасна Бех-Романчук блиснула пружними сідницями перед дзеркалом
А ще Politeka повідомляла, що Бех-Романчук похвалилася оксамитовим тілом, розстебнувши сукню посеред вулиці