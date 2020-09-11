Американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала пікантну примірку нового вбрання перед дзеркалом

Молода спортсменка вважає за краще показувати в мережі здебільшого тематичні стильні кадри, зроблені в спортзалі, на природі під час занять спортом або відпочинку на пляжі в сміливих бікіні. При цьому дівчина часто розповідає про прийняття себе і про любов своєї фігури за будь-яких обставин.

Цього разу зірці вдалося привернути до себе увагу завдяки новому і неоднозначному роїлку. Справа в тому, що Лексі виклала в Instagram відео, на якому блищала в світлих білих джинсах і короткій сірій кофтині з шнурівкою на грудях. При цьому Кай має намір рааспустила зав'язки, щоб частково оголити бюст і покрутитися перед камерою в сміливому вигляді.

"Хіба інші джинси не підходять, як джинси FN👖 вічно одержима️️", - пише Лексі.

Ось що відповідають фанати:

"😍 😍 😍чудовий образ", «чиста досконалість 💕 " » " абсолютно приголомшлива Боже😍❤️", "ви дуже і дуже стильні і красиві 🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤️❤», «Люблю біле», «одяг відмінно сидить на тобі👏 🏻 👏 🏻 👏, "" це приклад того, що розпечене до білого ... щось настільки гаряче, що горить білим кольором ...", "Мені подобається цей вид», «красуня веселиться», "сама шалена дівчинка".

Ми також писали, що молода спортсменка багато часу приділяє собі і занять спортом, щоб привести тіло в порядок. При цьому знаменитість не боїться здатися неідеальною-дівчина пропагує любов до себе в будь-якому вигляді і прийняття недоліків.

Лексі впевнена, що найголовніше - бути здоровим, тому треба працювати над собою, а результат цього відображається на її тілі. Демонструючи кожен раз підтягнуті сідниці і груди, Кай захоплює фанатів своїм квітучим виглядом.

Незважаючи на невисокий зріст, молода блондинка виглядає дуже витончено і стрункою. Фітнес-модель на одних з яскравих фото постала лише в салатовому бікіні яскраво-кислотного відтінку.

Фанати не залишилися осторонь:

"Красиві форми малятка в красивому бікіні в стилі абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «виглядає так жарко і сексуально babe😘 😘 😘 😘",» богиня! Абсолютно на сто відсотка!", "Вау круто", Яка чудова картинка, Зелений на тобі виглядає приголомшливо!».

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