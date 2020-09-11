Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила пикантную примерку нового наряда перед зеркалом
Молодая спортсменка предпочитает показывать в сети по большей части тематические стильные кадры, сделанные в спортзале, на природе во время занятий спортом или отдыхе на пляже в смелых бикини. При этом девушка часто рассказывает о принятии себя и любви своей фигуры при любых обстоятельствах.
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В этот раз звезде удалось привлечь к себе внимание благодаря новому и неоднозначному роилку. Дело в том, что Лекси выложила в Инстаграм видео, на котором блистала в светлых белых джинсах и короткой серой кофточке с шнуровкай на груди. При этом Кай намерено рааспустила завязки, чтобы частично оголить бюст и покрутиться перед камерой в смелом виде.
«Разве другие джинсы не подходят, как джинсы FN👖 вечно одержимая ☁️», - пишет Лекси.
Вот что отвечают фанаты:
«😍😍😍 великолепный образ», «Чистое совершенство 💕», «Совершенно потрясающая боже 😍❤️», «Вы очень и очень стильные и красивые 🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤️❤», «Люблю белое», «Одежда отлично сидит на тебе 👏🏻👏🏻👏,» «Это пример того, что раскалено добела ... что-то настолько горячее, что горит белым цветом ...», «Мне нравится этот вид», «Красотка веселится», «самая шальная девочка».
Мы также писали, что молодая спортсменка много времени уделяет себе и занятиям спортом, чтобы привести тело в порядок. При этом знаменитость не боится показаться неидеальной - девушка пропагандирует любовь к себе в любом виде и принятие недостатков.
Лекси уверена, что самое главное - быть здоровым, поэтому надо работать над собой, а результат этого отображается на ее теле. Демонстрируя каждый раз подтянутые ягодицы и грудь, Кай восхищает фанатов своим цветущим видом.
Несмотря на невысокий рост, молодая блондинка выглядит очень изящно и стройной. Фитнес-модель на одних из ярких фото предстала лишь в салатовом бикини ярко-кислотного оттенка.
Фанаты не остались в стороне:
«Красивые формы малышки в красивом бикини в стиле абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Выглядит так жарко и сексуально babe😘😘😘😘», «Богиня! Совершенно на сто процента!», «Вау круто», Какая замечательная картинка, зеленый на тебе смотрится потрясающе!».
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