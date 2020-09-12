Американська фітнес-модель Лексі Кай перетворилася на бунтарку-байкершу в новій фотосесії

Молода спортсменка вражає в соціальній мережі кадрами з насичених силових тренувань, які захоплюють фанатів і привертають все більше уваги. Незважаючи на низький зріст і пишні форми, дівчина також стала моделлю спортивного одягу та енергетичних напоїв, для яких знімає спеціальний контент і показує свою фігуру.

В цей же раз Лексі вирішила просто відпочити, а також показати в соціальній мережі Instagram, як веселилася на вулиці в бунтарському образі. Дівчина одягла світлі рвані джинси, коротку шкірянку-косуху під якою була сіра кофточка з зав'язками.

Свій образ Кай доповнила кедами на простий шнурівки, зав'язала довгі білі локони в пучок, а також завдала легкий макіяж. Головною родзинки поряд дівчини додало те, поруч з чим вона позувала. Подолати красуня вирішила заради поїздки на потужному мотоциклі, тут же вразивши фанатів.

"Хочете покататися по дикій стороні? 🔥», - написала Лексі.

Ось як реагують фанати:

"Ух ти така приголомшлива ... как?!", "Абсолютно приголомшлива», «ніколи не зможу вибрати з вас мою улюблену», «Люблю вас», «я поїду з тобою💓 💕", " Йо, я взагалі-то не знаю, що мені подобається більше. Куртка або джинси😍 😍 😋 😛 # importantquestions",» любов до пишноти✨ ✨ ✨", " давай, чорт візьми !!! 🔥 🔥 🔥 "»"Чи можемо ми подорожувати разом ?! Це було б так весело❤️"»

Раніше Лексі вдалося привернути до себе увагу завдяки новому і неоднозначному ролику.

Справа в тому, що Лексі виклала в Instagram відео, на якому блищала в світлих білих джинсах і короткій сірій кофтині з шнурівкою на грудях. При цьому Кай має намір рааспустила зав'язки, щоб частково оголити бюст і покрутитися перед камерою в сміливому вигляді.

До цього Лексі Кай здивувала несподіваною зміною іміджу. Красуня блиснула розкішною фігурою в красивій вечірній сукні чорного кольору. Модель привернула увагу до себе завдяки неймовірному декольте. Сміливий виріз на сукні ледь прикривав її пишні груди.

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