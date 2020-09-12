Американская фитнес-модель Лекси Кай превратилась в бунтарку-байкершу в новой фотосессии

Молодая спортсменка поражает в социальной сети кадрами из насыщенных силовых тренировок, которые восхищают фанатов и привлекают все больше внимания. Несмотря на низкий рост и пышные формы, девушка также стала моделью спортивной одежды и энергетических напитков, для которых снимает специальный контент и показывает свою фигуру.

В этот же раз Лекси решила просто отдохнуть, а также показать в социальной сети Инстаграм, как веселилась на улице в бунтарском образе. Девушка надела светлые рваные джинсы, короткую кожанку-косуху под которой была серая кофточка с завязками.

Свой образ Кай дополнила кедами на простой шнуровки, завязала длинные белые локоны в пучок, а также нанесла легкий макияж. Главной изюминки наряду девушки придало то, рядом с чем она позировала. Преодеться красотка решила ради поездки на мощном мотоцикле, тут же впечатлив фанатов.

«Хотите прокатиться по дикой стороне? 🔥», - написала Лекси.

Вот как реагируют фанаты:

«Ух ты такая потрясающая ... как?!», «Абсолютно потрясающая», «Никогда не смогу выбрать из вас мою любимую», «Люблю вас», «Я поеду с тобой, детка, прокати 💓💕», «Йо, я вообще-то не знаю, что мне нравится больше. Куртка или джинсы😍😍😋😛 #importantquestions», «Любовь к великолепию ✨✨✨», «Давай, черт возьми !!! 🔥🔥🔥», «Можем ли мы путешествовать вместе ?! Это было бы так весело❤️».

Ранеее Лекси удалось привлечь к себе внимание благодаря новому и неоднозначному ролику.

Дело в том, что Лекси выложила в Инстаграм видео, на котором блистала в светлых белых джинсах и короткой серой кофточке с шнуровкай на груди. При этом Кай намерено рааспустила завязки, чтобы частично оголить бюст и покрутиться перед камерой в смелом виде.

До этого Лекси Кай удивила неожиданной сменой имиджа. Красотка сверкнула роскошной фигурой в красивом вечернем платье черного цвета. Модель привлекла внимание к себе благодаря невероятному декольте. Смелый вырез на платье едва прикрывал ее пышную грудь.

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