Американський фітнес-модель Лексі Кай розбурхала несподіваними фото в бікіні після миття машини

Щоб привертати увагу до себе і продовжувати дивувати фото, зробленими в рамках спеціальних фотосесій, дівчина постійно змінює імідж і локації для зйомки. Цього разу в чорному провокаційному бікіні Лексі вивалялася в пінній воді після миття авто.

Причому Кай також показала свої сідниці зі сміливого ракурсу, не посоромившись прогнутися поруч з сірим авто. Настільки сміливий кадр не залишив байдужими фанатів, які бурхливо обговорили побачене. Незважаючи на часті зміни образів, модель як правило дотримується одного стилю - спортивного або пляжного.

Цього ж разу зухвалою витівкою спортсменці вдалося перевершити себе. Витівка фітнес-моделі не залишила байдужими фанатів:

"Вау, мені подобається цей образ🙌 🏻», «дуже круті фото і кольору з цієї фотосесії💪 🏼, » «просто вражає👌 👌 👌 👌", " вау, чудово«", "мені дуже подобається ця картинка", " просто чудово!!", "Чудово і сексуально👙 💋 😍❤️🔥", " це твоя машина або "підпора"», «ти мене вбиваєш😍. Так чудово, що у мене немає слів», «так воістину приголомшливо», «Абсолютно сексуально», «Супер приголомшливе фото 👌», «дуже жарко і дуже сексуально», «чудово красиво 😍,» - пишуть користувачі.

Також Лексі вирішила просто відпочити, а також показати в соціальній мережі Instagram, як веселилася на вулиці в бунтарському образі. Дівчина одягла світлі рвані джинси, коротку шкірянку-косуху під якою була сіра кофточка з зав'язками.

Свій образ Кай доповнила кедами на простий шнурівки, зав'язала довгі білі локони в пучок, а також завдала легкий макіяж. Головною родзинки поряд дівчини додало те, поруч з чим вона позувала. Подолати красуня вирішила заради поїздки на потужному мотоциклі, тут же вразивши фанатів.

До цього Лексі Кай здивувала несподіваною зміною іміджу. Красуня блиснула розкішною фігурою в красивій вечірній сукні чорного кольору. Модель привернула увагу до себе завдяки неймовірному декольте. Сміливий виріз на сукні ледь прикривав її пишні груди.

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