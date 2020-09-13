Американская фитнес-модель Лекси Кай взбудоражила неожиданными фото в бикини после мойки машины

Чтобы привлекать внимание к себе и продолжать удивлять фото, сделанными в рамках специальных фотосессий, девушка постоянно меняет имидж и локации для съемки. В этот раз в черном провокационом бикини Лекси извалялась в пенной воде после мойки авто.

Причем Кай также показала свои ягодицы из смелого ракурса, не постеснявшись прогнуться рядом с серым авто. Столь смелый кадр не оставил равнодушными фанатов, которые бурно обсудили увиденное. Несмотря на частые смены образов, модель как правило придерживается одного стиля - спортивного или пляжного.

В этот же раз дерзкой выходкой спортсменке удалось превзойти себя. Выходка фитнес-модели не оставила равнодушными фанатов:

«Вау, мне нравится этот образ🙌🏻», «Очень крутые фото и цвета с этой фотосессии, градус повышен💪🏼,» «Просто поражает👌👌👌👌», «Вау, великолепно 💕», «Мне очень нравится эта картинка», «Просто великолепно!!», «Великолепно и сексуально👙💋😍❤️🔥», «Это твоя машина или "подпорка"», «Ты меня убиваешь😍. Так великолепно, что у меня нет слов», «Так поистине потрясающе», «Абсолютно сексуально», «Супер потрясающее фото 👌», «Очень жарко и очень сексуально», «Замечательно красиво 😍,» - пишут пользователи.

Также Лекси решила просто отдохнуть, а также показать в социальной сети Инстаграм, как веселилась на улице в бунтарском образе. Девушка надела светлые рваные джинсы, короткую кожанку-косуху под которой была серая кофточка с завязками.

Свой образ Кай дополнила кедами на простой шнуровки, завязала длинные белые локоны в пучок, а также нанесла легкий макияж. Главной изюминки наряду девушки придало то, рядом с чем она позировала. Преодеться красотка решила ради поездки на мощном мотоцикле, тут же впечатлив фанатов.

До этого Лекси Кай удивила неожиданной сменой имиджа. Красотка сверкнула роскошной фигурой в красивом вечернем платье черного цвета. Модель привлекла внимание к себе благодаря невероятному декольте. Смелый вырез на платье едва прикрывал ее пышную грудь.

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