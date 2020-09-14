Американська фітнес-модель Соммер Рей з ременем з бус і в кольоровому бікіні вразила фанатів яскравим фото

Двадцятирічна модель продовжує радувати фанатів своїми жаркими кадрами, зробленими в бікіні. Як відомо, свою багатомільйонну аудиторію юна красуня знайшла завдяки сміливим і зухвалим кадрам, викладеним в Instagram. На таких фото дівчина завжди робила акцент на своїй п'ятій точці, а також присвяченим фітнесу постам з розповідями про тренування.

Дівчину вже дуже давно вважають чи не королевою белфі. Белфі-придуманий Кім Кардашьян термін для позначення пікантного Селфі сідниць. Багато хто вважає Соммер "кращими сідницями Інстаграма".

Оскільки батьки Рей є видатними і відомими бодібілдерами, модель наслідувала їхній приклад і також займається спортом з досить раннього віку. На жаркому кадрі дівчина знову показала свої сідниці з кращого ракурсу.

Дівчина в кольоровому міні-бікіні повернулася спиною до об'єктиву і блиснула формами, виставивши все напоказ, причому пікантності знімку надав ремінець з бус.

"Клянуся, вона біла", "фотографія мрії просто", " вау, ти приголомшливо виглядаєш, і ти офігітельно чудова, і ти найкрасивіша людина на світі, і в усьому світі все в тобі абсолютно бездоганно @sommerray», «ви народилися такою красивою ... Посмішка-найкращий час у нашому житті ❤️🙏 🙌 🙌 🙌", » це виглядає як фотошоп», «ти справжня левиця», «мені дуже подобається, ці намиста круті», «майже божественно».

Ми також писали, що незважаючи на те, що спортсменці всього двадцять років, вона вже є однією з найпопулярніших моделей в соціальній мережі Instagram. Її фото збирають мільйони переглядів, а за її профілем слідує понад 25 мільйонів шанувальників.

Дівчина веде здоровий спосіб життя, завжди "на спорті", а також часто влаштовує фотосесії в спортивних костюмах або купальниках. Цього разу Соммер вдалося вразити фанатів добіркою кадрів, несхожих на інші.

Справа в тому, що Рей приміряла просту біло-жовту кофтинку і світлі джинси, а також зробила милу зачіску з двома гульками, які надали її світлому обличчю миловидності.

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