Американская фитнес-модель Соммер Рэй с ремнем из бус и в цветном бикини поразила фанатов ярким фото

Двадцатилетняя модель продолжает радовать фанатов своими жаркими кадрами, сделанными в бикини. Как известно, свою многомиллионную аудиторию юная красотка обрела благодаря смелым и дерзким кадрам, выложенным в Инстаграм. На таких фото девушка всегда делала акцент на своей пятой точке, а также посвященным фитнесу постам с рассказами о тренировках.

Девушку уже очень давно считают едва ли не королевой бэлфи. Бэлфи – придуманный Ким Кардашьян термин для обозначения пикантного сэлфи ягодиц. Многие считают Соммер «лучшими ягодицами Инстаграма».

Поскольку родители Рей являются выдающимися и известными бодибилдерами, модель последовала их примеру и также занимается спортом с довольно раннего возраста. На жарком кадре девушка снова показала свои ягодицы с лучшего ракурса.

Девушка в цветном мини-бикини повернулась спиной к объективу и блеснула формами, выставив все напоказ, причем пикантности снимку придал ремешок из бус.

«Клянусь, она белая», «Фотография мечты просто», «вау, ты потрясающе выглядишь, и ты офигительно великолепна, и ты самый красивый человек на свете, и во всем мире все в тебе абсолютно безупречно @sommerray», «Вы родились такой красивой ... Улыбка - лучшее время в нашей жизни ❤️🙏🙌🙌🙌», «Это выглядит как фотошоп», «Ты настоящая львица», «мне очень нравится, эти бусы крутые», «Почти божественно».

Мы также писали, что несмотря на то, что спортсменке всего двадцать лет, она уже является одной из самых популярных моделей в социальной сети Инстаграм. Ее фото собирают миллионы просмотров, а за ее профилем следует более 25 миллионов поклонников.

Девушка ведет здоровый образ жизни, всегда "на спорте", а также часто устраивает фотосессии в спортивных костюмах или купальниках. В этот раз Соммер удалось поразить фанатов подборкой кадров, непохожих на остальные.

Дело в том, что Рей примерила простую бело-желтую кофточку и светлые джинсы, а также сделала милую прическу с двумя гульками, которые придали ее светлому лицу миловидности.

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