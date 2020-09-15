Американська фітнес-модель Лексі Кай розбурхала стильним образом в білосніжному костюмі

Спортсменка є активною любителькою тренувань на природі, постійно демонструє, як займається в спортзалі або на узбережжі. Тому на сторінці в соціальній мережі Instagram Лексі публікує виключно тематичний матеріал для залучення уваги. При цьому фітнес-модель не забуває ділитися кадрами з рекламних зйомок спортивного одягу, чим поповнює "армію" фанатів.

Дівчина підкреслює такими нарядами пишні форми і відразу демонструє результат багатогодинних і старанних занять. Однак, як виняток, дівчина також публікує фото, зроблені в новому стилі. Такі кадри стають найбільш обговорюваними, адже Лексі виглядає дуже незвично.

На одних з таких фото Кай приміряла білосніжний класичний костюм на голе тіло і відчинила піджак, щоб показати свій бюст без ліфчика. Яскравий макіяж і проста укладка перетворили Лексі в ділову бізнес-леді:

«Все ще на висоті 💼», «Красиво 👌👌», «ти чудово гарна, чертовски гаряча», «Дивно 👏👏👏», «Я теж хочу собачку зі стилем 😎🚬», «Мені подобається, коли ти так чудово носиш це», «Гарний сет 😊», «👍Ти сексуальна дівчина 🔥🔥🔥🔥», «Який ваш улюблений парфум, будь ласка?", "Милий щеня», «Красиво❤❤❤🔥 🔥 🔥», "чорт візьми, дівчинка".

Раніше ми також писали, що дівчина підкреслює, що любити себе треба будь - яким і якщо хочеться змін-то просто слід займатися здоров'ям. Лексі професійно займається спортом досить давно, тому вона також є рекламним представником спортивного одягу одного популярного бренду, а також рекламує енергетичний напій.

Цього разу фітнес-модель приміряла образ ковбойші під час відпочинку і навіть встигла знятися з улюбленим напоєм. У коротенькій синій майці з метеликами і світло-синіх джинсах з рваними розрізами дівчина виглядала незвично. Завершили образ спортсменки ковбойські коричневі чоботи з бохромою.

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