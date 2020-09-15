Американская фитнес-модель Лекси Кай взбудоражила стильным образом в белоснежном костюме

Спортсменка является активной любительницей тренировок на природе, постоянно демонстрирует, как занимается в спортзале или на побережье. Поэтому на странице в социальной сети Инстаграм Лекси публикует исключительно тематический материал для привлечения внимания. При этом фитнес-модель не забывает делиться кадрами с рекламных съемок спортивной одежды, чем пополняет «армию» фанатов.

Девушка подчеркивает такими нарядами пышные формы и сразу демонстрирует результат многочасовых и усердных занятий. Однако, в виде исключения, девушка также публикует фото, сделанные в новом стиле. Такие кадры становятся самыми обсуждаемыми, ведь Лекси выглядит очень необычно.

На одних из таких фото Кай примерила белоснежный классический костюм на голое тело и распахнула пиджак, чтоб показать свой бюст без лифчика. Яркий макияж и простая укладка превратили Лекси в деловую бизнес-леди:

«Все еще на высоте 💼», «Красиво 👌👌», «ты чудесно красивая, чертовски горячая», «Удивительно 👏👏👏», «Я тоже хочу собачку со стилем 😎🚬», «Мне нравится, когда ты так прекрасно носишь это», «Хороший сет, бизнес леди на максимуме 😊», «👍Ты сексуальная девушка 🔥🔥🔥🔥», «Какой ваш любимый парфюм, пожалуйста?», «Милый щенок», «Красиво ❤❤❤🔥🔥🔥», «Черт возьми, девочка».

Ранее мы также писали, что девушка подчеркивает, что любить себя надо любым и если хочется изменений - то просто следует заниматься здоровьем. Лекси профессионально занимается спортом довольно давно, поэтому она также является рекламным представиелем спортивной одежды одного популярного бренда, а также рекламирует энергетический напиток.

В этот раз фитнес-модель примерила образ ковбойши во время отдыха и даже успела сняться с любимым напитком. В коротенькой синей майке с бабочками и светло-синих джинсах с рваными разрехами девушка выглядела необычно. Завершили образ спортсменки ковбойские коричневые сапоги с бохромой.

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