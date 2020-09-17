Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала яскраву зйомку в мокрому білому костюмі

Спортсменка намагається порадувати фанатів якомога більш насиченим контентом в соціальній мережі Instagram. Дівчина знімається в модних фотосесіях, рекламуючи одяг власного бренду спортивного стилю. Також Соммер влаштовує онлайн-тренування для фанатів і розповідає, як отримати форми, як у Кім.

На новому кадрі Соммер в білому мокрому боді справила бурхливе враження на шанувальників, так як продемонструвала свої достоїнства у всій красі. Блондинисті мокре волосся дівчини тут же привернули увагу, багато хто вважає, що дівчина з такими локонами виглядає приголомшливо і їй не слід фарбуватися.

«Мамі, я тут, ти мені потрібна, ух ти @sommerray», «Дуже, навіть більше ніж добре», «Ти просто дуже спокуслива😍😍😍🔥», «Просто одне захоплення», «Так мило», «Дуже мокро і спокусливо», «Це так відверто», «Чому немає виду спереду», «Хочеться бути такою ж привабливою», «багато води» «Так, не дозволяй Джарвіс бачити тебе такий», «Немає образ, але ти виглядаєш маленькою у воді» «Це вираз обличчя».

Раніше ми також писали, що молода спортсменка кожен день показує свої тренування в Instagram. Оскільки дівчина знаходиться під наглядом батьків-спортсменів – знаменитих бодібілдерів, які присвятили спорту все життя, вона веде правильний спосіб життя. За буднями Рей слідують понад 25,4 мільйонів фанатів.

Тому дівчина проявляє активність в Instagram досить часто. Деякі її фото вражають фанатів, адже дівчина не соромиться показувати белфі – Селфі сідниць в пікантному або відвертому вигляді. На фото Соммер в білому бікіні показала у всій красі свої форми в шортиках, які складаються з одних ниточок джинсової тканини. При цьому Рей навіть вимазалася маслом заради більшої ефектності кадру.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні