Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила яркую съемку в мокром белом костюме

Спортсменка старается порадовать фанатов как можно более насыщенным контентом в социальной сети Инстаграм. Девушка снимается в модных фотосессиях, рекламируя одежду собственного бренда спортивного стиля. Также Соммер устраивает онлайн-тренировки для фанатов и рассказывает, как получить формы, как у Ким.

На новом кадре Соммер в белом мокром боди произвела бурное впечатление на поклонников, так как продемонстрировала свои достоинства во всей красе. Блондинистые мокрые волосы девушки тут же привлекли внимание, многие считают, что девушка с такими локонами выглядит потрясающе и ей не следует краситься.

«Мами, я здесь, ты мне нужна, ух ты @sommerray», «Очень, даже больше чем хорошо», «Ты просто очень соблазнительная😍😍😍🔥», «Просто одно восхищение», «Так мило», «Очень мокро и соблазнительно», «Это так откровенно», «Почему нет вида спереди», «Хочется быть такой же соблазнительной», «воды много, сразу жарко стало» «Да, не позволяй Джарвису видеть тебя такой», «Нет обид, но ты выглядишь маленькой в воде» «Это выражение лица».

Ранее мы также писали, что молодая спортсменка каждый день показывает свои тренировки в Инстаграм. Поскольку девушка находится под присмотром родителей-спортсменов – знаменитых бодибилдеров, которые посвятили спорту всю жизнь, она ведет правильный образ жизни. За буднями Рей следуют более 25,4 миллионов фанатов.

Поэтому девушка проявляет активность в Инстаграм довольно часто. Некоторые ее фото поражают фанатов, ведь девушка не стесняется показывать бэлфи – селфи ягодиц в пикантном или откровенном виде. На фото Соммер в белом бикини показала во всей красе свои формы в шортиках, которые состоят из одних ниточек джинсовой ткани. При этом Рей даже измазалась маслом ради большей эффектности кадра.

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