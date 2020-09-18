Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (13-0, 7 КО) отримав суперника для поєдинку

Як передає Politeka, бій відбудеться 8 жовтня 2020 року, повідомляє промоутер Олександр Красюк.

Ним став румунський боксер Віорел Сіміон (22-3, 9 КО). Сіміон програв 2 бої з останніх 3-х.одну з поразок йому завдав екс-чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (14-0, 8 КО).

Берінчик проведе захист поясу WBO International в комплексі «Equides club» 8 жовтня.

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Viorel “Bomber” Simion (22-3-0, 9) Denys Berinchyk (13-0-0, 7) WBO International lightweight title Tickets: @karabas_com @berinchyk @maks_bursak @vasiliycebotar1 @mishiko_beselia @k2promotionsukraine @alex.krassyuk @yehor_holub @equides_club @megogo_ua @favbetofficial @worldboxingorg #berinchyk #berinchyksimion #denysberinchyk #берінчик #беринчик #денисберінчик #денисберинчик #гром #грім #бокс #wbo #k2promotions #k2pronotionsukraine #boxing #champion #ukraine #sport #equidesclub

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Нагадаємо, американському боксеру Райану Гарсії запропонували відразу два бої за звання головного претендента на чемпіонський пояс.

Відомо, що раніше американець погодився битися з Люком Кемпбеллом, щоб роздобути шанс на пояс WBC.
Глава WBO Луїс Батіста-Салас визначив Гарсію як кандидата на претендентський бій з Еммануелем Тагое.

Якщо Гарсія відмовиться від цього бою, то наступним у рейтингу WBO йде українець Денис Беринчик.

Денис Беринчик

Раніше український супертяж Владислав Сіренко розповів про поїздку в тренувальний табір тимчасового чемпіона WBC Олександра Повєткіна.

"Спорт - і є політика. Наприклад, матч Україна - Росія. Ми ж всі будемо пишатися, коли обіграємо Росію. І вони також. Це підтягує спорт до політики", - вважає боксер.

Нагадаємо, Усик зажадав бій з кривдником Кличко: "Ми не збираємося йти в сторону".

Як повідомляла Politeka, Флойд Мейвезер відновив кар'єру: став відомий суперник легендарного чемпіона.

Раніше Сіренко висловився про бій з Усиком: "Це буде нелегкий шлях".