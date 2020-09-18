Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик получил соперника для поединка

Как передает Politeka, бой состоится 8 октября 2020 года, сообщает промоутер Александр Красюк.

Украинец проведет поведет поединок с румынским боксером Виорелем Симионом. Симион проиграл 2 боя из последних 3-х. Одно из поражений былов бою с бывшим чемпионом мира в полулегком весе Шакуром Стивенсоном (14-0, 8 КО).

Беринчик проведет защиту пояса WBO International в комплексе «Equides club» 8 октября.

View this post on Instagram

Viorel “Bomber” Simion (22-3-0, 9) Denys Berinchyk (13-0-0, 7) WBO International lightweight title Tickets: @karabas_com @berinchyk @maks_bursak @vasiliycebotar1 @mishiko_beselia @k2promotionsukraine @alex.krassyuk @yehor_holub @equides_club @megogo_ua @favbetofficial @worldboxingorg #berinchyk #berinchyksimion #denysberinchyk #берінчик #беринчик #денисберінчик #денисберинчик #гром #грім #бокс #wbo #k2promotions #k2pronotionsukraine #boxing #champion #ukraine #sport #equidesclub

Популярные статьи сейчас

Нацбанк после скандала вводит в обращение новые деньги, как они выглядят: "С 15 сентября..."

Фигуристая "невеста" Харламова без стыда сбросила купальник, соблазнив Тарзана: "Поинтереснее, чем Асмус"

Блокировка счетов и изъятие денег, Нацбанк выдал жесткое решение: "Средства могут "зависнуть" навсегда"

Александр Пономарев молит украинцев о помощи: "Единственное, что осталось..."
Показать еще

A post shared by Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk) on

Напомним, у американского боксера Райана Гарсии появились сразу два боя за звание главного претендента на чемпионский пояс.

Известно, что ранее американец согласился драться с Люком Кэмпбеллом, чтобы заполучить шанс на пояс WBC.

Глава WBO Луис Батиста-Салас определил Гарсию как кандидата на претендентский бой с Эммануэлем Тагоэ.

Если Гарсия откажется от этого боя, то следующим в рейтинге WBO идет украинец Денис Беринчик.

Денис Беринчик

Ранее украинский супертяж Владислав Сиренко рассказал о поездке в тренировочный лагерь временного чемпиона WBC Александра Поветкина.

"Спорт – и есть политика. К примеру, матч Украина – Россия. Мы же все будем гордиться, когда обыграем Россию. И они также. Это подтягивает спорт к политике", - считает боксер. 

Напомним, Усик потребовал бой с обидчиком Кличко: "Мы не собираемся уходить в сторону".

Как сообщала Politeka, Флойд Мейвезер возобновил карьеру: стал известен соперник легендарного чемпиона.

Ранее Сиренко высказался о бое с Усиком: "Это будет нелегкий путь".