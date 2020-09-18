Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик получил соперника для поединка

Как передает Politeka, бой состоится 8 октября 2020 года, сообщает промоутер Александр Красюк.

Украинец проведет поведет поединок с румынским боксером Виорелем Симионом. Симион проиграл 2 боя из последних 3-х. Одно из поражений былов бою с бывшим чемпионом мира в полулегком весе Шакуром Стивенсоном (14-0, 8 КО).

Беринчик проведет защиту пояса WBO International в комплексе «Equides club» 8 октября.

Напомним, у американского боксера Райана Гарсии появились сразу два боя за звание главного претендента на чемпионский пояс.

Известно, что ранее американец согласился драться с Люком Кэмпбеллом, чтобы заполучить шанс на пояс WBC.

Глава WBO Луис Батиста-Салас определил Гарсию как кандидата на претендентский бой с Эммануэлем Тагоэ.

Если Гарсия откажется от этого боя, то следующим в рейтинге WBO идет украинец Денис Беринчик.

Ранее украинский супертяж Владислав Сиренко рассказал о поездке в тренировочный лагерь временного чемпиона WBC Александра Поветкина.

"Спорт – и есть политика. К примеру, матч Украина – Россия. Мы же все будем гордиться, когда обыграем Россию. И они также. Это подтягивает спорт к политике", - считает боксер.

Напомним, Усик потребовал бой с обидчиком Кличко: "Мы не собираемся уходить в сторону".



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Ранее Сиренко высказался о бое с Усиком: "Это будет нелегкий путь".



