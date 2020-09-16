Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением об Александре Усике
Об это пишет SportArena.
"Не могу сказать, что мы тесно общались. Но он всегда ко мне относился хорошо и лояльно. Так же, как и я к нему. Да, некоторые вещи, которые он говорит, не всем нравятся. Но если рассматривать его чисто как спортсмена – тут вопросов вообще не может быть.
Как человек – кому-то он может быть симпатичен, а другим нет. Это даже правильно. Если всем все будет нравиться и не будет недовольных – все будет скучно и однообразно. Так что это где-то даже хорошо", - говорит Сиренко.
На вопрос, расценивает боксер в будущем возможность провести бой с Усиком, Владислав ответил:
Полный отказ от налички, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление
Крах курса доллара, перерасчет пенсий и мощный взрыв под Киевом — главное за ночь
Украинцы будут получать по две пенсии, в Кабмине назвали счастливчиков: "Придется платить с зарплат..."
Разводящийся с Асмус Гарик Харламов перестал скрывать свой тяжелый диагноз: что известно
"Мне до его уровня еще только предстоит добраться. И это будет нелегкий путь", – отметил Сиренко.
Напомним, экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.
"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".
Уильямс также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.
"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", - сказал британец.
Напомним, Майки Гарсия внес украинском в топ-5 боксеров мира: "независимо от весовой категории".
Добавим, что Усик резко сменил имидж перед боем с Чисорой, видео: теперь как Роналду.
Как сообщала Politeka, Усику нашли нового соперника, "его победит".