Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением об Александре Усике

Об это пишет SportArena.

"Не могу сказать, что мы тесно общались. Но он всегда ко мне относился хорошо и лояльно. Так же, как и я к нему. Да, некоторые вещи, которые он говорит, не всем нравятся. Но если рассматривать его чисто как спортсмена – тут вопросов вообще не может быть.

Как человек – кому-то он может быть симпатичен, а другим нет. Это даже правильно. Если всем все будет нравиться и не будет недовольных – все будет скучно и однообразно. Так что это где-то даже хорошо", - говорит Сиренко.

На вопрос, расценивает боксер в будущем возможность провести бой с Усиком, Владислав ответил:

"Мне до его уровня еще только предстоит добраться. И это будет нелегкий путь", – отметил Сиренко.

Напомним, экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".

Уильямс также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.

"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", - сказал британец.

Напомним, Майки Гарсия внес украинском в топ-5 боксеров мира: "независимо от весовой категории".

Добавим, что Усик резко сменил имидж перед боем с Чисорой, видео: теперь как Роналду.

Как сообщала Politeka, Усику нашли нового соперника, "его победит".