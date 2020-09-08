Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) показав у своєму Instagram як готується до повернення ринг

Як передає Politeka, на відео Усик в шоломі танцює на рингу під заводну музику. Видно, що українець змінив зачіску, відростивши довге волосся і заплетівши їх в невелику косичку.

Нагадаємо, наступний бій Усика очікується 31 Жовтня проти британця Дерека Чісори.





Раніше менеджер британського супертяжа Дерека Чісори Девід Хей розповів про підготовку свого підопічного до бою проти українця Олександра Усика.

"Швидше за все, бій Чісори і Усика відбудеться в жовтні. Дерек вже на даний момент добре налаштований психологічно, і ще краще фізично. Зараз ідеальний час для нього. Незабаром ми сядемо і розпишемо тренувальний план таким чином, щоб в жовтні Чісора вийшов на пік.











13 жовтня мені виповниться 40 років. Якщо Чісора нокаутує Усика - це буде найкращий подарунок на мій день народження", - сказав Хей.

Також повідомлялося, що промоутер Френк Уоррен заявив, що готовий організувати поєдинок свого боксера Деніела Дюбуа проти обов'язкового претендента на пояс WBO Олександра Усика за вакантний титул організації.

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".

Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде ..."



