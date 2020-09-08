Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) показал в своем Instagram как готовится к возвращению ринг

Как передает Politeka, на видео Усик в шлеме танцует на ринге под заводную музыку. Видно, что украинец сменил прическу, отрастив длинные волосы и заплетя их в небольшую косичку.

Напомним, следующий бой Усика ожидается 31 октября против британца Дерека Чисоры.

Ранее менеджер британского супертяжа Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал о подготовке своего подопечного к бою против украинца Александра Усика.

"Скорее всего, бой Чисоры и Усика состоится в октябре. Дерек уже на данный момент хорошо настроен психологически, и еще лучше физически. Сейчас идеальное время для него. Вскоре мы сядем и распишем тренировочный план таким образом, чтобы в октябре Чисора вышел на пик.





13 октября мне исполнится 40 лет. Если Чисора нокаутирует Усика - это будет лучший подарок на мой день рождения", - сказал Хэй.



Также сообщалось, что промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что готов организовать поединок своего боксера Дэниела Дюбуа против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика за вакантный титул организации.

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".



