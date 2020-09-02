Промоутер Френк Уоррен заявив, що готовий організувати поєдинок свого боксера Деніела Дюбуа проти обов'язкового претендента на пояс WBO Олександра Усика за вакантний титул організації

Про цепише BoxingScene.

Це може трапиться, якщо об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) відмовиться від захисту пояса.

"Так, ми не проти. Деніел набагато більший за Усика, але у того приголомшливий досвід. Він вельми умілий боєць, у якого вже був бій в суперважкій вазі. Але, думаю, Усику буде непросто впоратися з Дюбуа, з молодістю і міццю останнього. Думаю, Деніел його переможе", - сказав Уоррен.







Раніше глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками про організацію бою між Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

"У нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Справа в тому, що ми планували його, виходячи з заповненої арени O2 в Лондоні. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Тут два варіанти: боксерам потрібно або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. В даний момент ведуться переговори з Усиком і представниками Чісори. Чи захочуть вони почекати або погодяться виступити 31 Жовтня? Це буде відомо вже найближчим часом", - заявив Хірн.







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