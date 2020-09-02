Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что готов организовать поединок своего боксера Дэниела Дюбуа против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика за вакантный титул организации

Об этом пишет BoxingScene.

Это может произойти, если объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) откажется от защиты пояса.

"Да, мы не против. Дэниел намного крупнее Усика, но у того потрясающий опыт. Он весьма умелый боец, у которого уже был бой в супертяжелом весе. Но, думаю, Усику будет непросто совладать с Дюбуа, с молодостью и мощью последнего. Думаю, Дэниел его победит", — сказал Уоррен.

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился откровениями об организации боя между Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

"У нас появилась огромная проблема с этим боем. Дело в том, что мы планировали его, исходя из заполненной арены O2 в Лондоне. Однако если мы не сумеем продать все билеты, то лишимся несколько миллионов долларов.

Есть два варианта: боксерам необходио либо соглашаться на уменьшенный гонорар, либо ждать. Сейчас ведутся переговоры с Усиком и представителями Чисоры. Захотят ли они подождать или согласятся выступить 31 октября? Это будет известно уже совсем скоро", - заявил Хирн.

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.