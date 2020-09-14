Екс-чемпіон світу Майкі Гарсія склав особистий рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

У п'ятірці кращих знайшлося місце і українському суперважковаговику Олександру Усику, передає ToFight.

"П'ять кращих боксерів? Думаю, в мій список потраплять Сауль Альварес, Тайсон Ф'юрі... Теренс Кроуфорд теж там буде. Хто ще? Наоя Іноуе, мені подобається цей маленький азіат. Олександр Усик, який піднявся в суперважку вагу, теж там буде", - сказав Гарсія.

Раніше колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон назвав найкращих боксерів сучасності.

"За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур Стівенсон теж хороший. Джервонта Девіс теж в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, Теренс Кроуфорд. Є багато хороших бійців. Ось той малюк Раян Гарсія - дуже крутий хлопець!" - сказав Тайсон.

Нагадаємо, екс-суперник українського суперважкоатлета Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.

"Усик-боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме гору над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".



Вільямс також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку українця з Дереком Чісорою.

"Мій прогноз на цей бій? Усик розбереться з Чісорою за очками. Як я вже сказав, Олександр здолає більшість суперважкоатлетів. Але мені здається, що він не переможе Тайсона Ф'юрі", - сказав британець.

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде ..."