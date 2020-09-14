Экс-чемпион мира Майки Гарсия составил личный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

В пятерке лучших нашлось место и украинскому супертяжеловесу Александру Усику, передает ToFight.

"Пять лучших боксеров? Думаю, в мой список попадут Сауль Альварес, Тайсон Фьюри... Теренс Кроуфорд тоже там будет. Кто еще? Наоя Иноуэ, мне нравится этот маленький азиат. Александр Усик, который поднялся в супертяжелый вес, тоже там будет", - сказал Гарсия.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучших боксеров современности.

"За Ломаченко интересно наблюдать. Девин Хейни хорош, Шакур Стивенсон тоже хорош. Джервонта Дэвис тоже в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хорош, Теренс Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия - очень крутой парень!"- сказал Тайсон.

Напомним Экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".



Уильямс также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.

"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", - сказал британец.

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".