Украинский боксер Александр Усик решил не отступать и требует бой против британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает промоутер украинца Эдди Хирн, передает BoxingScene.

"Александр верит, что уже готов выйти на ринг, чтобы забрать титул. Он не отступает, и требует поединка против Энтони Джошуа.

Возможно, Чисора победит и сможет нам помочь в этой ситуации. Мы не собираемся уходить в сторону", - сказал Хирн.

Стоит отметить, что бой Александра Усика и Энтони Джошуа может состояться в 2021 году.

Ранее нападающий «Колоса» Евгений Селезнев поделился мнением об Александре Усике.

«Знаешь, что мне наибольше не нравится? Когда ему вопросы задают о Крыме. Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно.

Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. Мизинцем», – сказал Селезнев.

Как сообщала Politeka, российский боксер Александр Поветкин заявил, что не видит смысла в поединке против украинца Александра Усика.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться?", – рассказал Поветкин.

Он добавил, что кроме Усика есть другие боксеры, с которыми он смог бы встретиться в ринге.

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет..."