Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала домашню фотосесію на балконі в білій напівпрозорій білизні

Спортсменка володіє неймовірними формами, на якими працює ще з підліткового віку. Оскільки батьки Соммер - відомі бодібілдери, які присвятили спорту все життя, у молодої моделі є гідний приклад. Дівчина знає, як показати себе, як тренувати певну групу м'язів і навіть записує цілі відео з заняттями в залі.

При цьому головною родзинкою профілю Соммер в Instagram залишаються спекотні "белфі" - пікантні селфі, на яких показані фактично одні сідниці. Даний термін колись запропонувала сама Кім Кардашьян, після чого його почали активно використовувати серед знаменитостей.

Так, Соммер в білому бікіні вдалося знову підкреслити головне-свої засмаглі принади. Завдяки незвичайному дизайну білизни з сітчастою тканиною на грудях, дівчина виглядала дуже спокусливо.

Також раніше в одному з останніх постів Соммер опублікувала кілька фото в крихітному бікіні на зав'язочках. Кольоровий ліфчик обтягнув і підкреслив красиві груди, а трусики - відмінно сиділи трохи вище стегон. Рей похвалилася пружним животом і накачаними ніжками. Так, для такого тіла знадобилося дуже багато годин роботи на собою.

Варто відзначити, що красуня була в чорній косусі, яку вона розстебнула, а на одному з кадрів і зовсім зняла її. Модель повернулася до камери спиною, продемонструвавши пружні сідниці у всій красі.

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"Мамі, я тут, ти мені потрібна, ух ти @sommerray», «дуже, навіть більше ніж добре», «ти просто дуже спокуслива😍 😍 😍 🔥», «просто одне захоплення», «так мило», «дуже мокро і спокусливо», «це так відверто», «чому немає виду спереду», «хочеться бути такою ж спокусливою».

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