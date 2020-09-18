Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила домашнюю фотосессию на балконе в белом полупрозрачном белье

Спортсменка обладает невероятными формами, на которыми трудится еще с подросткового возраста. Поскольку родители Соммер – известные бодибилдеры, посвятившие спорту всю жизнь, у молодой модели есть достойный пример. Девушка знает, как показать себя, как тренировать определенную группу мышц и даже записывает целые видео с занятиями в зале.

При этом главной изюминкой профиля Соммер в Инстаграм остаются жаркие «белфи» - пикантные селфи, на которых показаны фактически одни ягодицы. Данный термин когда-то предложила сама Ким Кардашьян, после чего его начали активно использовать среди знаменитостей.

Так, Соммер в белом бикини удалось снова подчеркнуть главное – свои загорелые прелести. Благодаря необычному дизайну белья с сетчатой тканью на груди, девушка выглядела очень соблазнительно.

Также ранее в одном из последних постов Соммер опубликовала несколько фото в крохотном бикини на на завязочках. Цветной лифчик обтянул и подчеркнул красивую грудь, а трусики - отлично сидели чуть выше бедер. Рэй похвасталась упругим животом и накаченными ножками. Да, для такого тела понадобилось очень много часов работы на собой.

Стоит отметить, что красотка была в черной косухе, которую она расстегнула, а на одном из кадров и вовсе сняла ее. Модель повернулась к камере спиной, продемонстрировав упругие ягодицы во всей красе.

Мы также писали, что Соммер в белом мокром боди произвела бурное впечатление на поклонников, так как продемонстрировала свои достоинства во всей красе. Блондинистые мокрые волосы девушки тут же привлекли внимание, многие считают, что девушка с такими локонами выглядит потрясающе и ей не следует краситься.

«Мами, я здесь, ты мне нужна, ух ты @sommerray», «Очень, даже больше чем хорошо», «Ты просто очень соблазнительная😍😍😍🔥», «Просто одно восхищение», «Так мило, нельзя устоять», «Очень мокро и соблазнительно», «Это так откровенно», «Почему нет вида спереди», «Хочется быть такой же соблазнительной».

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