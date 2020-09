View this post on Instagram

39 лет можно праздновать по разному 😄😝 5:30 утра, темнота, едем компанией с шампанським и тортом отмечать день рождение @tander25 на #sup 🥳 шанс плюхнуться в воду был у каждой, особенно во время фотосессии 😝 #классныемоменты