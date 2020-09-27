Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала себе і розповіла про свято

На фото Аніта стояла на березі Дніпра в Києві. Красуня була в лосинах і майці. Зірка позувала на SUP-дошці. Красуня волосся залишила розпущеним, а рукою прикрила голову. На тлі можна побачити дерева і річку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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39 лет можно праздновать по разному 😄😝 5:30 утра, темнота, едем компанией с шампанським и тортом отмечать день рождение @tander25 на #sup 🥳 шанс плюхнуться в воду был у каждой, особенно во время фотосессии 😝 #классныемоменты

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"39 років можна святкувати по різному. 5:30 ранку, темрява, їдемо компанією з шампанським і тортом відзначати день народження Татіани Павленко на SUP. Шанс плюхнутися у воду був у кожної, особливо під час фотосесії", - підписала Аніта фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тепер всі будуть думати, що вам 39", "краща ідея", "красива фотографія".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала бездоганне тіло на новому фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram Луценко розмістила свіже фото, на якому попозувала в одних спортивних трусиках чорного кольору, без бюстгальтера.

У публікації Аніта вирішила поговорити зі своїми передплатниками про безглютенове харчування.

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