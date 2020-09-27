Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала себя и рассказала о празднике

На фото Анита стояла на берегу Днепра в Киеве. Красотка была в лосинах и майке. Звезда позировала на SUP-доске. Красотка волосы оставила распущенными, а рукой прикрыла голову. На фоне можно увидеть деревья и реку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"39 лет можно праздновать по разному. 5:30 утра, темнота, едем компанией с шампанським и тортом отмечать день рождения Татианы Павленко на SUP. Шанс плюхнуться в воду был у каждой, особенно во время фотосессии", - подписала Анита фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Теперь все будут думать, что вам 39", "Лучшая идея", "Красивая фотография".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала безупречное тело на новом фото.

Так, на своей странице в Инстаграм Луценко разместила свежее фото, на котором попозировала в одних спортивных трусиках черного цвета, без бюстгальтера.

В публикации Анита решила поговорить со своими подписчиками о безглютеновом питании.

Напомним, роскошная тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко разделась перед камерой

А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко восхитила фигурой в купальнике

Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко раскрыла секрет плоского животика



