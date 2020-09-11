Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала себя на отдыхе

На фото Анита позировала в черном купальнике, сидя на круге в виде лебедя. Луценко раздвинула ноги, позволяя себя снять сверху. Волосы у звезды били распущены, а сама красотка отвернула голову от камеры. На фото можно легко увидеть идеальное тело красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отличное было лето", - написала Анита.

Фанаты поставили 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Шик", "Промелькнуло лето", "У Вас вообще целлюлита нет?", "вы просто излучаете красоту и невероятную притягательность", "Анита, подскажите пожалуйста где покупали купальник?", "Самая красивая спортивная фигура, которую я видела, все гармонично, женственно и спортивно, вау", "Утром вспоминала, что ещё недавно у вас были фитнес-туры в тёплых странах.. когда уже настроилась, мир немного перевернулся".

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На фото Луценко позирует в топе, шортах и кроссовках. Красотка стоит в спортзале, где демонстрирует перед зеркалом свою фигуру в профиль. Волосы Анита заправила повязкой, чтобы не мешали. Тренер стояла и показывала две позы, в которых была правильная и не правильная осанка.

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