Відома українська телеведуча Олександра Лобода, колишня ведуча "ПроФутбол", показала себе і розповіла про перемогу

На фото красуня була в чорному топі і шортах, а зверху накинула піджак, який вирішила розстебнути. Олександра залишила волосся розпущеним, взявшись однією рукою на них. Образ Лобода доповнила кросівками, а сама сіла на край дивана або крісла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як вам спалося сьогодні, вболівальники Динамо? Кияни в групі ЛЧ-це вже не сон. Ференцварош вперше за 25 років вийшов до групи ЛЧ. Респект українському тренеру та іншим хлопцям в угорській команді. 1 жовтня буде жеребкування. Кого б ви хотіли бачити?",- написала Лобода.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Відмінно спалося. Вболівав і за Реброва. Крутяк. Буде прикол, якщо потраплять Динамо або Шахтарю)", "Динамо без різниці з ким грати", "як можна думати про футбол, коли таку красу бачиш", "Я вболіваю за Шахтар, але Динамо здивувало!".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе і розповіла про проблему.

На фото красуня позувала з розпущеним волоссям і в жовтій сукні.

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