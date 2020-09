View this post on Instagram

Як спалось вам сьогодні, вболівальники Динамо?😌 ⠀ Кияни у групі ЛЧ - це вже не сон💪🏼 До речі, як і команда Сергія Реброва⚽️ Ференцварош вперше за 25 років вийшов до групи ЛЧ! Респект українському тренеру і нашим хлопцям в угорській команді👏🏻 ⠀ 1 жовтня відбудеться жеребкування✅ ⠀ Кого би хотіли бачити?