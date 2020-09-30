Відома українська телеведуча Олександра Лобода, колишня ведуча "ПроФутбол", показала себе і розповіла про перемогу

На фото красуня була в чорному топі і шортах, а зверху накинула піджак, який вирішила розстебнути. Олександра залишила волосся розпущеним, взявшись однією рукою на них. Образ Лобода доповнила кросівками, а сама сіла на край дивана або крісла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

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Як спалось вам сьогодні, вболівальники Динамо?😌 ⠀ Кияни у групі ЛЧ - це вже не сон💪🏼 До речі, як і команда Сергія Реброва⚽️ Ференцварош вперше за 25 років вийшов до групи ЛЧ! Респект українському тренеру і нашим хлопцям в угорській команді👏🏻 ⠀ 1 жовтня відбудеться жеребкування✅ ⠀ Кого би хотіли бачити?

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"Як вам спалося сьогодні, вболівальники Динамо? Кияни в групі ЛЧ-це вже не сон. Ференцварош вперше за 25 років вийшов до групи ЛЧ. Респект українському тренеру та іншим хлопцям в угорській команді. 1 жовтня буде жеребкування. Кого б ви хотіли бачити?",- написала Лобода.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Відмінно спалося. Вболівав і за Реброва. Крутяк. Буде прикол, якщо потраплять Динамо або Шахтарю)", "Динамо без різниці з ким грати", "як можна думати про футбол, коли таку красу бачиш", "Я вболіваю за Шахтар, але Динамо здивувало!".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе і розповіла про проблему.

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«Красота требует жертв» - примовляла мама, заплітаючи коси в дитячий садочок👧🏽 ⠀ Сенс цих слів розумієш роками пізніше: коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерку чи до косметолога🤷🏻‍♀️ і цей список можна продовжити... ⠀ Чоловікам, це, напевно не зрозуміти😂 ⠀ Адже ідеальний чоловічий педікюр - це чисті носочки🧦 манікюр - можна і зубчиками відкусити шматок нігтя і ніхто не помітить🙈 Що таке епіляція? - це новий станок джелєт, куплений в Ашані👦🏿 Ну і похід в барбер шоп можна разок пропустити - щетина чоловікам додає мужності🧔🏻 ⠀ Доглянута дівчина такого дозволити собі не може🤪 ⠀ Тому, чоловіки, цінуйте зовнішню красу та доглянутість своїх половинок😌 Нам звісно приємно в дзеркалі бачити красотку, але в певній мірі ми робимо це для вас👏🏻 ⠀ Я вже мовчу про фінансову сторону медалі- напевно ось чому кажуть, що зарплатня жінки - її гроші, а чоловіка - спілні😂

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На фото красуня позувала з розпущеним волоссям і в жовтій сукні. 

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