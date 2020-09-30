Известная украинская телеведущая Александра Лобода, бывшая ведущая "ПроФутбол", показала себя и рассказала о победе

На фото красотка была в черном топе и шортах, а сверху набросила пиджак, который решила расстегнуть. Александра оставила волосы распущенными, взявшись одной рукой на них. Образ Лобода дополнила кроссовками, а сама села на край дивана или кресла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

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Як спалось вам сьогодні, вболівальники Динамо?😌 ⠀ Кияни у групі ЛЧ - це вже не сон💪🏼 До речі, як і команда Сергія Реброва⚽️ Ференцварош вперше за 25 років вийшов до групи ЛЧ! Респект українському тренеру і нашим хлопцям в угорській команді👏🏻 ⠀ 1 жовтня відбудеться жеребкування✅ ⠀ Кого би хотіли бачити?

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"Как вам спалось сегодня, болельщики Динамо? Киевляне в группе ЛЧ - это уже не сон. Ференцварош впервые за 25 лет вышел в группу ЛЧ. Респект украинскому тренеру и другим парням в венгерской команде. 1 октября будет жеребьевка. Кого бы вы хотели видеть?", - написала Лобода.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Отлично спалось. Болел и за Реброва. Крутяк. Будет прикол, если попадут Динамо или Шахтёру)", "Динамо без разницы с кем играть", "Как можно думать про футбол, когда такую красоту видишь", "Я болею за Шахтер , но Динамо удивило!".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала о проблеме.

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«Красота требует жертв» - примовляла мама, заплітаючи коси в дитячий садочок👧🏽 ⠀ Сенс цих слів розумієш роками пізніше: коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерку чи до косметолога🤷🏻‍♀️ і цей список можна продовжити... ⠀ Чоловікам, це, напевно не зрозуміти😂 ⠀ Адже ідеальний чоловічий педікюр - це чисті носочки🧦 манікюр - можна і зубчиками відкусити шматок нігтя і ніхто не помітить🙈 Що таке епіляція? - це новий станок джелєт, куплений в Ашані👦🏿 Ну і похід в барбер шоп можна разок пропустити - щетина чоловікам додає мужності🧔🏻 ⠀ Доглянута дівчина такого дозволити собі не може🤪 ⠀ Тому, чоловіки, цінуйте зовнішню красу та доглянутість своїх половинок😌 Нам звісно приємно в дзеркалі бачити красотку, але в певній мірі ми робимо це для вас👏🏻 ⠀ Я вже мовчу про фінансову сторону медалі- напевно ось чому кажуть, що зарплатня жінки - її гроші, а чоловіка - спілні😂

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На фото красотка позировала с распущенными волосами и в желтом платье.

Напомним, Лобода попала в ДТП, появились первые подробности 

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