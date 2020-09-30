Известная украинская телеведущая Александра Лобода, бывшая ведущая "ПроФутбол", показала себя и рассказала о победе

На фото красотка была в черном топе и шортах, а сверху набросила пиджак, который решила расстегнуть. Александра оставила волосы распущенными, взявшись одной рукой на них. Образ Лобода дополнила кроссовками, а сама села на край дивана или кресла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как вам спалось сегодня, болельщики Динамо? Киевляне в группе ЛЧ - это уже не сон. Ференцварош впервые за 25 лет вышел в группу ЛЧ. Респект украинскому тренеру и другим парням в венгерской команде. 1 октября будет жеребьевка. Кого бы вы хотели видеть?", - написала Лобода.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Отлично спалось. Болел и за Реброва. Крутяк. Будет прикол, если попадут Динамо или Шахтёру)", "Динамо без разницы с кем играть", "Как можно думать про футбол, когда такую красоту видишь", "Я болею за Шахтер , но Динамо удивило!".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала о проблеме.

На фото красотка позировала с распущенными волосами и в желтом платье.

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