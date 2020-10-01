Американська фітнес-модель Лексі Кай показала бюст у всій красі в декольте майже до пупка

Спортсменка володіє дуже яскравою зовнішністю, яка відразу привертає увагу до себе. Саме тому в Instagram кількість фанатів дівчини стрімко зростає. Лексі займається спортом багато років, тому з недавніх пір дівчина рекламує одяг для фітнесу, зручні бікіні і навіть напої для спортсменів.

У звичайному житті молодій дівчині подобаються пікантні наряди, нерідко виставляють напоказ її гідності. Зокрема, Лексі не любить приховувати свій бюст.

На деяких фото чітко видно-дівчина задоволена своїм виглядом. У чорному міні-комбінезоні вона показала груди у всій красі, адже декольте практично до пупка зовсім не приховало її фігуру. Чорні мережива на стегнах надали помітної родзинки образу. А томний погляд Лексі навіть спровокував суперечки в мережі:

"Ви магнітні! Так і притягуєте; чудові форми і дуже сексуальна жінка🔥 😍❤️; я тільки що зрозумів, що мені потрібно трохи заспокоїтися; ох, ніяк не заспокоїтися тепер😃 ✌; шовковиста гладкість; соковитий образ; ви можете бути найгарячішою дівчиною в Instagram; блін дівчинка ..... Гарячі пози 🔥; о моя душа, я стану жертвою❤💙 💝".

Раніше спортсменка вирішила показати, як можна повеселитися в залі після занять, при цьому зробити це вирішила Лексі у вельми скромному вбранні – простому сірому костюмі. Дівчина одягла тонкий комбінезон на ледь помітних зав'язках і підкреслила тим самим пружні форми.

Позуючи без ліфчика, Лексі вдалося привернути увагу фанатів, адже спортсменка виглядала вельми провокативно. При цьому блондинці вдалося продемонструвати підкачані ноги і руки, які захопили фанатів не менше.

Фітнес-модель прославилася саме завдяки своїй спортивній статурі, тому дівчина також почала співпрацювати з магазинами спеціального одягу і тепер активно ту рекламує. Ось що пишуть фанати.

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