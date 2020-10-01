Американська фітнес-модель Соммер Рей прогулялася на пляжі в трендовому кольоровому бікіні

Соммер, після того, як стала однією з найпопулярніших Instagram-моделей, почала активно співпрацювати з модними брендами одягу. А нещодавно дівчина заявила, що збирається створити власний магазин з дизайнерськими спортивними костюмами і купальниками. Оглушливий успіх був забезпечений.

Тепер дівчина сама рекламує свої бікіні, гуляючи на пляжі в них і влаштовуючи яскраві фотосесії. Цього разу Соммер показала у всій красі підкачані сідниці в бікіні» з квітів " - яскравий бірюзово-чорний дизайн припав до душі багатьом шанувальникам знаменитості.

Щоб показати, як пляжний наряд підкреслює її сідничні м'язи, модель повернулася спиною до об'єктива і повернула голову до камери, дивлячись злегка вниз. Кадр з Соммер в новому бікіні привернув багато уваги:

"Ось як виглядає вогонь 🔥; не могли б ви більше бути на пляжі; така красива🤗; ти моя любов ❤️🔥 😍; красиво 😘 😘 ти ідеально гаряча; ти завжди виглядаєш приголомшливо; така красива😮 😮 😮; та видобуток та ще; гарне планування!🔥; Боже, у неї така бразильська атмосфера; ви добре виглядаєте в чорному, потрібно більше чорного кольору; Називай мене простаком, якщо хочеш, але, чорт візьми, ти дуже красива жінка».

Ми також писали, що дівчина має цілу армію шанувальників, які продовжують коментувати кожен її пост і будь-яке перетворення. Оскільки Соммер є однією з найзнаменитіших фітнес-моделей, вона не залишилася осторонь від трендів і вирішила створити власний магазин бікіні.

Її дизайнерський образ тут же розлетівся по всьому світу і став дуже популярний. У своїх образах для пляжу Рей блищить ледь не кожен день.

На фото можна помітити, що дівчина не соромиться своїх форм – дуже часто Соммер говорили, що у неї немає бюста. Тому Рей не комплексує, відзначаючи, що у неї приголомшливі сідниці. Тому дівчина на кадрі в небесно-блакитному бікіні і виставила їх напоказ, підкреслюючи спокусливі вигини стильним чином.

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