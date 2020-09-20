Американская фитнес-модель Соммер Рэй удивила фигурой в прозрачном костюме

Спортсменка в свои двадцать лет уже является владелицей собственного бренда спортивной одежды и купальников, ведет Инстаграм с более чем 25,4 миллионами поклонников, а также считается одной из самых популярных фитнес-моделей в социальной сети. Девушка не боится показать себя в новых и смелых образах.

В одной из самых жарких своих фотосессий девушка примерила прозрачное белье нежно-бежевого оттенка, сетчатую юбку и аккуратные украшения. При этом тонкая золотая цепочка была дополнением к огромному кулону на груди, привлекающим вниманию не меньше, чем сами формы знаменитости. Светлые локоны Соммер распустила, блистая в естественном и непринужденном образе:

«Вы действительно красивы и чувственны. Как твои чувственные губы. Ваше тело идеально, это идеально❤️😘🌹», «Вау очень красивая», «вам бы это понравилось😂», «богиня реальной жизни», «Моя любовь», «Попытка соблазнить удалась», «Хорошая пляжная одежда», «очень мило тебя поздравляю👏🌹💖», «Одно из моих самых великих желаний - созерцать цвет ваших красивых и длинных волос, вашу красоту и совершенство», «чувствую то же самое, xoxo 💖💛».

Мы также писали, что несмотря на то, что спортсменке всего двадцать лет, она уже успела добиться немалых высот. Фитнес-модель родилась в семье спортсменов и бодибилдеров, всю свою жизнь девушка наблюдала, как ее знаменитые родители ведут правильный и активный образ жизни. С 16 лет Соммер начала усиленно тренироваться и выкладывать в Инстаграм видео, на которых демонстрировала результаты своих преображений.

Девушке не только удалось накачать идеальные формы «как у Ким», но и получить также более 25,4 миллионов фанатов в социальной сети. Теперь девушка также открыла магазин одежды со спортивными костюмами и специальными бикини и купальниками. При этом девушка начала показывать и личные кадры. На одном из таких она позировала в одной черной маечке с укороченной длинной и в черном полупрозрачном сетчатом белье.

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