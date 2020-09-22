Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала, как релаксирует

На кадрах Соммер сидит в черной майке перед большой тарелкой со сладостями. Красотка в руках держит вафельный рожок и набирает вкусности в него, а потом слизывает языком. Волосы у Рэй были распущены, а сама модель улыбалась и веселилась во время процесса. Ролик получился не только забавным, но и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю сахарный завод"

Фанаты, включая Тарзана, поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я думал, она собиралась сделать еще что-нибудь", "Парни, мы все думали об одном и том же в течение первых 2 секунд, верно", "Черт, я думал, она собирается съесть ту большую конфету", "Она знает, что делает ...", "Есть ли здесь кто-нибудь, кому это нравится так же, как и мне?", "Я думал, что все пошло по-другому", "Клянусь, она собиралась лизнуть этот леденец".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась ярким пляжным фото из отдыха на яхте.

На представленном кадре, который был опубликована на фан-аккаунте Соммер Рей, счастливая девушка отдыхала на яхте в цветном купальнике с желтыми резинками на бедрах и под грудью.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рей похвасталась "дыньками" в прозрачном белье

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