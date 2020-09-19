Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила пикантную съемку прямо в душевой

Несмотря на то, что спортсменке всего двадцать лет, она уже успела добиться немалых высот. Фитнес-модель родилась в семье спортсменов и бодибилдеров, всю свою жизнь девушка наблюдала, как ее знаменитые родители ведут правильный и активный образ жизни. С 16 лет Соммер начала усиленно тренироваться и выкладывать в Инстаграм видео, на которых демонстрировала результаты своих преображений.

Девушке не только удалось накачать идеальные формы «как у Ким», но и получить также более 25,4 миллионов фанатов в социальной сети. Теперь девушка также открыла магазин одежды со спортивными костюмами и специальными бикини и купальниками. При этом девушка начала показывать и личные кадры. На одном из таких она позировала в одной черной маечке с укороченной длинной и в черном полупрозрачном сетчатом белье.

Для большей пикантности Соммер блистала прямо в душевой, как бы дразня фанатов.

«Нью-Йорк по тебе плачет», «Красиво от природы 💖🖤», «😍Привет, красавица, ты просто чудесна», «Идеальное тело и такое красивое», «ты хорошо выглядишь, лань», «Черт, она в порядке и такая горячая 🔥🔥🔥», «Ты такая идеальная», «Как я ни разу не столкнулся с твоим ИГ 🔥🔥🔥, красавица», «Блин, ты прекрасно выглядишь, умопомрачительная детка», «Твоя причуда - дерзкий стиль, отличный модный стиль, мята 👌🏿».

Ранее мы писали, что спортсменка обладает невероятными формами, на которыми трудится еще с подросткового возраста. Поскольку родители Соммер – известные бодибилдеры, посвятившие спорту всю жизнь, у молодой модели есть достойный пример. Девушка знает, как показать себя, как тренировать определенную группу мышц и даже записывает целые видео с занятиями в зале.

При этом главной изюминкой профиля Соммер в Инстаграм остаются жаркие «белфи» - пикантные селфи, на которых показаны фактически одни ягодицы. Данный термин когда-то предложила сама Ким Кардашьян, после чего его начали активно использовать среди знаменитостей.

Так, Соммер в белом бикини удалось снова подчеркнуть главное – свои загорелые прелести. Благодаря необычному дизайну белья с сетчатой тканью на груди, девушка выглядела очень соблазнительно.

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