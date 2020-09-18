Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала себя и рассказала о зиме

На фото красотка показалась в спортивном закрытом купальнике. Образ Алина дополнила перчатками, а сама частично была в воде. Катлобай волосы оставила распущенными. Девушка соблазнительно выгнулась, позируя у водного мотоцикла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"12. Не, не слышали, в общем если зима намечается такая же «лютая» как и в прошлом году, то с шубой я уже определилась", - написала Алина.

Фанаты не писали комментарии и поставили чуть больше 100 лайков, но так и хочется сказать: "Безумная, хорошенькая".

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Звезда позировала на улице, казалось, абсолютно обнаженной. Амато повернулась спиной к камере, сверкнув своими упругими ягодицами. Идеальный изгиб талии и бедер привораживал взгляд.

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На новом кадре Соммер в белом мокром боди произвела бурное впечатление на поклонников, так как продемонстрировала свои достоинства во всей красе. Блондинистые мокрые волосы девушки тут же привлекли внимание.

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