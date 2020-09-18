Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала себя и рассказала о зиме
На фото красотка показалась в спортивном закрытом купальнике. Образ Алина дополнила перчатками, а сама частично была в воде. Катлобай волосы оставила распущенными. Девушка соблазнительно выгнулась, позируя у водного мотоцикла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"12. Не, не слышали, в общем если зима намечается такая же «лютая» как и в прошлом году, то с шубой я уже определилась", - написала Алина.
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Фанаты не писали комментарии и поставили чуть больше 100 лайков, но так и хочется сказать: "Безумная, хорошенькая".
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Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй "потеряла" бикини между загорелых ягодиц
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