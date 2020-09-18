Американская фитнес-модель Ана Чери показала аппетитные виды в лосинах

Красотка регулярно публикует посты, на которых хвастается идеальными формами, сообщает Politeka.net.

Звезда активно занимается спортом и уже ни раз выкладывала записи своих тренировок. Кроме того, Ана занимается выпуском своей линии спортивной одежды, демонстрируя модели на себе.

Так, в своем Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала спиной к камере. Звезда была в топике серого цвета с вырезом на спине.

Также модель натянула на свою великолепную пятую точку синие лосины. Леггинсы обтянули самые сочные места, что не могло привлечь внимания.

Модель немного выгнулась, чтобы лучше продемонстрировать свои накаченные ягодицы.

Волнистые волосы были в хвостике, а в руках она держала специальный стакан.

"Фото, сделанное быстро перед тренировкой сегодня утром, мои единственные два требования к тренировке - это предтренировка и симпатичная спортивная одежда! А вам что нужно перед тренировкой?", - написала модель.

За пять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что любят, когда Чери принимает такую позу и осыпали ее комплиментами.

"Обожаю этот вид", - признался один из поклонников.

Напомним, Ана Чери поделилась в сториз довольно смелым фото в трусиках и подвязанной футболочке.

Модель приблизила камеру поближе, чтобы лучше показать самые жаркие места. Чери слегка расставила накаченные ножки и немного наклонилась.

Фото не собрало много лайков и открытых комментариев, так как в сториз нет такой возможности.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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