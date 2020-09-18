Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй блеснула своими самыми вкусными местами

Звезда с невероятной фигурой показала самые аппетитные места в купальнике, пишет Politeka.net. Красотка просто не может стесняться своего тела, поэтому с удовольствием демонстрирует его.

Так, в одном из последних постов Соммер опубликовала несколько фото в крохотном бикини на на завязочках.

Цветной лифчик обтянул и подчеркнул красивую грудь, а трусики - отлично сидели чуть выше бедер.

Рэй похвасталась упругим животом и накаченными ножками. Да, для такого тела понадобилось очень много часов работы на собой.

Стоит отметить, что красотка была в черной косухе, которую она расстегнула, а на одном из кадров и вовсе сняла ее. Модель повернулась к камере спиной, продемонстрировав упругие ягодицы во всей красе.

"Спасибо, спасибо, ууууу, за пожелания на день рождения, я вас всех так сильно люблю", - написала знаменитость.

За 12 часов пост собрал более 1,5 миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети отмечали великолепие красотки, и не уставали делать комплименты ее шикарной внешности.

"Безумно красивая", - написал один из фанатов.

Напомним, Соммер Рэй позировала в черном купальнике на газоне. Красотка дополнила образ стильной бейсболкой. Рядом можно увидеть единорога, у которого из рога лилась вода. Звезда кружилась на газоне, позволяя намокнуть себе полностью. Видео вышло очень соблазнительным и горячим.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй прогулялась по пляжу с мини-пигами и их мамой, причем модель даже устроила небольшую съемку с поросятками и уложилась на животе животного.

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