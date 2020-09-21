Американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась ярким пляжным фото из отдыха на яхте

Спортсменка часто отдыхает на пляже и примеряет самые разные стильные бикини. Поскольку у модели есть собственный бренд спортивной одежды и купальников, она чаще всего рекламирует свою продукцию.

На представленном кадре, который был опубликована на фан-аккаунте Соммер Рей, счастливая девушка отдыхала на яхте в цветном купальнике с желтыми резинками на бедрах и под грудью. Длинные и светлые локоны девушка оставила распущенными, а макияжа на ней нет и вовсе. Таким образом фитнес-модель продемонстрировала естественную красоту.

«Проглотил все 😳», «Это просто мечта детка», «я чувствую, что я единственный, кто смотрит на твою руку», «Весь раздел комментариев - это только промоутеры и боты», «Что бы с вами ни случилось, пожалуйста, не отказывайтесь от любви и от самого себя», «О, мой бог», «Самая дерзкая девочка🔥😇❤️», «Моя девочка по-прежнему круче», «Она как огонь🔥».

Ранее мы сообщали, что спортсменка в свои двадцать лет уже является владелицей собственного бренда спортивной одежды и купальников, ведет Инстаграм с более чем 25,4 миллионами поклонников, а также считается одной из самых популярных фитнес-моделей в социальной сети. Девушка не боится показать себя в новых и смелых образах.

В одной из самых жарких своих фотосессий девушка примерила прозрачное белье нежно-бежевого оттенка, сетчатую юбку и аккуратные украшения. При этом тонкая золотая цепочка была дополнением к огромному кулону на груди, привлекающим вниманию не меньше, чем сами формы знаменитости. Светлые локоны Соммер распустила, блистая в естественном и непринужденном образе.

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