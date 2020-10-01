Американская фитнес-модель Соммер Рэй прогулялась на пляже в трендовом цветном бикини

Соммер, после того, как стала одной из самых популярных Инстаграм-моделей, начала активно сотрудничать с модными брендами одежды. А недавно девушка заявила, что собирается создать собственный магазин с дизайнерскими спортивными костюмами и купальниками. Оглушительный успех был обеспечен.

Теперь девушка сама рекламирует свои бикини, гуляя на пляже в них и устраивая яркие фотосессии. В этот раз Соммер показала во всей красе подкачанные ягодицы в бикини «из цветов» - яркий бирюзово-черный дизайн пришелся по душе многим поклонникам знаменитости.

Чтобы показать, как пляжный наряд подчеркивает ее ягодичные мышцы, модель повернулась спиной к объективу и повернула голову к камере, глядя слегка вниз. Кадр с Соммер в новом бикини привлек много внимания:

«Вот как выглядит огонь 🔥;Не могли бы вы больше быть на пляже; Такая красивая🤗; Ты моя любовь ❤️🔥😍; Красиво 😘😘 Ты идеально горячая; ты всегда выглядишь потрясающе; Такая красивая 😮😮😮; Да добыча та еще; Хорошая планировка!🔥;Боже, у нее такая бразильская атмосфера, та еще добыча; Вы хорошо выглядите в черном, нужно больше черного цвета; Называй меня простаком, если хочешь, но, черт возьми, ты очень красивая женщина».

Мы также писали, что девушка имеет целую армию поклонников, которые продолжают комментировать каждый ее пост и любое преображение. Поскольку Соммер является одной из самых знаменитых фитнес-моделей, она не осталась в стороне от трендов и решила создать собственный магазин бикини.

Ее дизайнерский образ тут же разлетелся по всему миру и стал очень популярный. В своих образах для пляжа Рей блистает едва не каждый день.

На фото можно заметить, что девушка не стесняется своих форм – очень часто Соммер говорили, что у нее нет бюста. Поэтому поводу Рей не комплексует, отмечая, что у нее потрясающие ягодицы. Поэтому девушка на кадре в небесно-голубом бикини и выставила их напоказ, подчеркивая соблазнительные изгибы стильным образом.

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