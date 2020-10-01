Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показала себе перед тренуванням
На фото мішура позувала в кросівках, лосинах і жовтому топі. Юлія зібрала волосся в хвіст, а сама стояла на тлі ящиків для одягу. Дівчина без сорому демонструвала підтягнуту фігуру і засвітила трохи зайве у вузькому топі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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"На тренування", - підписала кадри зірка.
На другому кадрі мішура вже розвернулася боком і показувала апетитну п'яту точку, яка прямо випирала зі штанів.
Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки. Все через те, що мішура знімки викинула в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "гармата, неможливо відірвати погляд".
Повідомлялося, популярна українська фітнес-модель Юлія мішура вразила розкішними формами під час відпочинку на природі.
Так, на знімках мішура позує в облягаючих шортах і топі, з-під якого видніється зайві в силу відсутності білизни. Сама красуня при цьому ефектно посміхається на камеру.
"Дивовижна",» розкішна жінка«,» вау, ти до неподобства красива«,» ти просто ульотно виглядаєш«,» ти чудова, до неподобства", - пишуть її шанувальники.
Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура млосно зігнулася і вразила наповал видом топлес
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура натягнула тонку тканину на апетитні " м'ячики»
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