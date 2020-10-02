Американська фітнес-модель Лексі Кай повеселилася на тренуванні, оригінально позаймавшись прямо на сходинках

Спортсменка є не тільки фітнес-моделлю, але ще і рекламним представником модного енергетичного напою для спортсменів. Щоб показати, як вона насправді тренується і як їй допомагає напій, Лексі цього разу вразила тренуванням прямо на сходинках.

Влаштувавши силові вправи з акцентом на сідничні м'язи і стегна, Кай пройшлася сходинками з присядом, побігала, розтягувалася, влаштувала перерву на вершині каньйону і вразила однією тільки розминкою на початку.

"Люблю це заняття master blaster допомагає мені проходити тренування в Red Rocks!",- розповіла Лексі під насиченим відео.

Шанувальники і близькі відразу захопилися новим роликом:

«Добре 🧡💚; Так добре, дитинко; супер круто 👌👌; Вау, це супер 🌟; Вау, це супер 🌟 супер круто 👌👌; Дивно😍👌; Дивовижний стрибок у висоту, вау, вау, це круто; Включаємося в роботу 🔥💪🏼; Продовжуйте в тому ж дусі 💪😍🔥💕; Я кажу тобі ... я отримую кардіо, просто спостерігаючи за Вашою тренуванням; ви все про хороше життя. До речі, у тебе Класні туфлі. 👌 🏽 ; Дивно💪; чудово 🔥 люблю це😊; чорт візьми, так, приголомшливі тренування👏 🏻 👏 🏻 😀».

Спортсменка володіє дуже яскравою зовнішністю, яка відразу привертає увагу до себе. Саме тому в Instagram кількість фанатів дівчини стрімко зростає. Лексі займається спортом багато років, тому з недавніх пір дівчина рекламує одяг для фітнесу, зручні бікіні і навіть напої для спортсменів.

У звичайному житті молодій дівчині подобаються пікантні наряди, нерідко виставляють напоказ її гідності. Зокрема, Лексі не любить приховувати свій бюст.

На деяких фото чітко видно-дівчина задоволена своїм виглядом. У чорному міні-комбінезоні вона показала груди у всій красі, адже декольте практично до пупка зовсім не приховало її фігуру. Чорні мережива на стегнах надали помітної родзинки образу. А томний погляд Лексі навіть спровокував суперечки в мережі.

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