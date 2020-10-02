Американська фітнес-модель Соммер Рей підкреслила свої достоїнства несподіваним чином на пікантному селфі

Молода фітнес-модель продовжує балувати фанатів своїми спекотними фото, які публікує в соціальній мережі Instagram. Дівчина не тільки вміє підкреслювати свої форми, але і без образи ставиться до критики. Справа в тому, що у Соммер більше 25,4 мільйонів фоловерів, тому її аудиторія найрізноманітніша.

Щоб урізноманітнити свій контент в профілі спортсменка почала показувати не тільки кадри з тренувань, але ще і демонструвати дизайнерські бікіні. Спеціально для шанувальників вона створила особистий онлайн-магазин, що став дуже популярним. На одному з фото Рей навіть показала всю себе з різних сторін-дівчина одягла темно-помаранчевий купальник з незвичайним дизайном і не стала приховувати свої форми:

"не будь ледарем, дитина; сідниці на цьому тілі просто 🔥; я бачу🍑; Покажи мені там; Омг * кусає суглоб *; Красивийобраз; це дзеркало для мене; я люблю те, що в дзеркалі; ти хочеш зняти це, будь ласка? Соммер, дитинко, давай розб'ємо дзеркало; гаряча🔥 🔥 🔥; волосся у тебе такі прекрасні; я б хотів, щоб у мене була така дівчина, як ти, ти красива, а ти смачна».

Ми також писали, що Соммер, після того, як стала однією з найпопулярніших Instagram-моделей, почала активно співпрацювати з модними брендами одягу. А нещодавно дівчина заявила, що збирається створити власний магазин з дизайнерськими спортивними костюмами і купальниками. Оглушливий успіх був забезпечений.

Тепер дівчина сама рекламує свої бікіні, гуляючи на пляжі в них і влаштовуючи яскраві фотосесії. Цього разу Соммер показала у всій красі підкачані сідниці в бікіні» з квітів " - яскравий бірюзово-чорний дизайн припав до душі багатьом шанувальникам знаменитості.

Щоб показати, як пляжний наряд підкреслює її сідничні м'язи, модель повернулася спиною до об'єктива і повернула голову до камери, дивлячись злегка вниз. Кадр з Соммер в новому бікіні привернув багато уваги.

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