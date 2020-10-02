Американская фитнес-модель Соммер Рэй подчеркнула свои достоинства неожиданным образом на пикантном селфи

Молодая фитнес-модель продолжает баловать фанатов своими жаркими фото, которые публикует в социальной сети Инстаграм. Девушка не только умеет подчеркивать свои формы, но и без обиды относится к критике. Дело в том, что у Соммер более 25,4 миллионов фолловеров, поэтому ее аудитория самая разная.

Чтобы разнообразить свой контент в профиле спортсменка начала показывать не только кадры с тренировок, но еще и демонстрировать дизайнерские бикини. Специально для поклонников она создала личный онлайн-магазин, ставший очень популярным. На одном из фото Рей даже показала всю себя с разных сторон – девушка надела темно-оранжевый купальник с необычным дизайном и не стала скрывать свои формы:

«не будь лентяем, детка; Ягодицы на этом теле просто 🔥; Я вижу🍑; Покажи мне там; Омг * кусает сустав *; Красивыйобраз; Это зеркало для меня; Я люблю то, что в зеркале; Ты хочешь снять это, пожалуйста? Соммер, детка, давай разбьем зеркало; Горячая как экзотическая танцовщица🔥🔥🔥; Волосы у тебя такие прекрасные; Я бы хотел, чтобы у меня была такая девушка, как ты, ты красивая, а ты вкусная».

Мы также писали, что Соммер, после того, как стала одной из самых популярных Инстаграм-моделей, начала активно сотрудничать с модными брендами одежды. А недавно девушка заявила, что собирается создать собственный магазин с дизайнерскими спортивными костюмами и купальниками. Оглушительный успех был обеспечен.

Теперь девушка сама рекламирует свои бикини, гуляя на пляже в них и устраивая яркие фотосессии. В этот раз Соммер показала во всей красе подкачанные ягодицы в бикини «из цветов» - яркий бирюзово-черный дизайн пришелся по душе многим поклонникам знаменитости.

Чтобы показать, как пляжный наряд подчеркивает ее ягодичные мышцы, модель повернулась спиной к объективу и повернула голову к камере, глядя слегка вниз. Кадр с Соммер в новом бикини привлек много внимания.

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