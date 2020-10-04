Американська фітнес-модель Соммер Рей підкорила неймовірними видами в непристойному купальнику

Зірка брала участь у сміливій фотосесії, підкорюючи неймовірними вигинами, передає Politeka.net. Модель постала в чорному відвертому купальнику і високих чоботях.

Відповідні кадри Соммер розмістила в сторіз свого Instagram. Модель одягла чорний купальник, який являв собою вгорі чорну смужку тканини, що ледь прикриває груди.

Настільки сміливий "ліфчик" на тонких лямках натягнувся на плавочках, що піднялися вище стегон.

На ногах були довгі чорні чобітки з білим візерунком.

Волосся зірки було розпущеним, вона ефектно пройшлася: "Ох, дуже гаряче".

Пізніше красуня повернулася до камери спиною і показала апетитні види на свої сідниці. Вона помацала п'яту точку руками. До слова, на пружному місці були присутні чорні сліди, ніби від мазуту. Це не дивно, адже фотосесія проводилася в гаражі.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже вони були оприлюднені в сторіз. Можливо, красуню засипали приємними словами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Соммер Рей позувала в синьому купальнику з принтом з квітів і листя. Верх купальника підкреслив невеликі груди зірки, а плавки на високій посадці - тонку талію.

Золотий ланцюжок на шиї, сережки у вухах і браслет на ніжці надавали образу завершеності.

Раніше ми писали, що Соммер Рей вирішила показати себе з нового ракурсу. Пустотливо виставивши язик, зухвала красуня підняла ніжку і підкреслила тим самим вигини. Леопардове бікіні вдало доповнило сміливий образ Рей.

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